Un nouveau MacBook avec un écran de 15 pouces doit voir le jour en 2023 avec les puces M2 et M2 Pro selon les informations de Ming-Chi Kuo. L’analyste est généralement bien informé au sujet d’Apple.

Kuo fait savoir que le MacBook de 15 pouces devrait entrer en production au premier semestre de 2023 pour une disponibilité dans le commerce au deuxième trimestre. Le modèle avec la puce M2 aurait le droit à un adaptateur secteur de 35 W. Il s’agira certainement du modèle récemment annoncé par Apple. Il dispose de deux ports USB-C afin de charger (si besoin) deux appareils à la fois. Le modèle avec la puce M2 Pro aurait par contre un adaptateur secteur plus puissant de 67 W.

Pour rappel, Apple va commercialiser en juillet le nouveau MacBook Air qui dispose de la puce M2. Il sera accompagné par un adaptateur secteur de 30 W. Apple proposera en option le chargeur de 35 W et celui de 67 W. Ce sera facturé 20 euros.

1. New 15" MacBook would go to mass production in mid-1H23, and launch date may be 2Q23 or later.

2. New 15" MacBook may offer two CPU options, M2 (with 35W adapter) & M2 Pro (with 67W adapter).

3. I haven't heard of any plans for rumored 12" MacBook yet. https://t.co/zm09nMvG7R

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 15, 2022