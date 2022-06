Apple propose aujourd’hui la troisième bêta publique d’iOS 15.6 sur iPhone et d’iPadOS 15.6 sur iPad. Elle débarque 24 heures après la version équivalente pour les développeurs.

Il n’y a pas de nouveautés particulières avec cette troisième bêta d’iOS 15.6. Apple se focalise sur la correction des bugs et les améliorations générales. C’est normal, il s’agit probablement de la dernière version d’iOS 15, autant la peaufiner avant de passer sur iOS 16. Elle sera d’ailleurs importante pour certains utilisateurs, dont ceux avec les iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus et iPhone SE (1ère génération) puisqu’ils n’auront pas le droit à iOS 16.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez initier le téléchargement de la nouvelle bêta d’iOS 15.6.

Si vous souhaitez rejoindre le programme des testeurs publics, rendez-vous sur beta.apple.com, connectez-vous avec votre compte Apple et laissez-vous guider. Vous serez invité à télécharger un profil pour basculer votre appareil sur le canal des bêtas publiques.

Apple ne dit pas encore quand la version finale d’iOS 15.6 sera disponible pour tout le monde. Mais cela ne devrait pas tarder. Dans le même temps, les développeurs ont le droit à la première bêta d’iOS 16 depuis une semaine. La bêta publique arrivera seulement en juillet.

Du côté du Mac, Apple propose la troisième bêta publique de macOS 12.5. Elle aussi arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs et ne comprend pas de nouveautés.