L’affaire du ralentissement de l’iPhone (le fameux battery gate) continue de faire des remous en Angleterre. 5 ans après le scandale des iPhone ralentis par firmware pour épargner l’autonomie du mobile, une nouvelle plainte vient d’être déposée devant une cour de justice anglaise avec à la clef une demande de dommages et intérêts de 900 millions de dollars ! La plainte accuse aussi la firme de Cupertino d’avoir menti sur les raisons réelles de ce bridage, les intérêts financiers passant avant l’exigence de clarté vis à vis des utilisateurs.

Forcément, et sans aucune surprise, Apple réaffirme que toutes ses décisions ont été prises avec come seul objectif d’améliorer l’expérience utilisateur et que jamais oh grand jamais il ne s’agissait de réduire la qualité d’usage du produit. Si Apple venait à perdre ce nouveau procès, les 900 millions de dollars seront à partager entre 25 millions d’utilisateurs britanniques de l’iPhone. Pour rappel, aux USA, Apple s’est dépatouillé de cette sombre affaire avec un arrangement à 500 millions de dollars.