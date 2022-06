Apple propose aujourd’hui au téléchargement une nouvelle version de macOS 12.4 qui concerne uniquement les Mac M2. Apple en a annoncé deux, à savoir le MacBook Air et le MacBook Pro de 13 pouces.

La nouvelle build de macOS 12.4 pour les Mac avec la puce M2 est 21F2092. En comparaison, les autres Mac ont eu la build 21F79 le 16 mai dernier.. Il est pour l’instant difficile de dire exactement quels sont les changements entre les deux versions. On peut se douter qu’il s’agit d’élément spécifiques aux nouveaux Mac, mais Apple ne fournit pas une liste des changements. Il doit en tout cas s’agir d’une révision mineure puisque l’on reste sur macOS 12.4 et on ne passe pas sur macOS 12.4.1 ou 12.5 (qui est actuellement en bêta).

Pour rappel, le MacBook Pro de 13 pouces avec la puce M2 sera disponible dès demain en précommande. Les premières livraisons auront lieu le 24 juin. Les personnes qui achèteront ce Mac portable peuvent donc s’attendre à une mise à jour à installer dès le premier jour. Concernant le MacBook Air M2, il sera disponible dans le courant de juillet, mais Apple ne communique pas encore une date de sortie précise. Il faudra là aussi s’attendre à une mise à jour à installer dès le premier jour.