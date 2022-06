Les AirTags se vendent bien et progressent même entre 2021 et 2022, selon Ming-Chi Kuo. L’analyste donne des chiffres de ventes et évoque également une deuxième génération.

Apple a vendu environ 20 millions d’AirTags en 2021 et devrait en écouler 35 millions en 2022, soit une hausse de 75% en un an. C’est plus que notable pour ce tracker d’objets. Ce succès pourrait d’ailleurs pousser Apple à créer une deuxième génération de son accessoires selon les dires de l’analyste.

Il n’y a pas d’information sur ce que pourrait apporter la nouvelle génération. Peut-on s’attendre à un format différent ? De nouvelles fonctionnalités ? Un haut-parleur qui se fasse davantage entendre ? C’est un mystère pour le moment. La formulation de Kuo suggère en tout cas que le nouveau produit n’est pas pour tout de suite.

Apple a déjà proposé quelques améliorations avec le modèle existant. Il y a eu des mises à jour logicielles suite à des inquiétudes sur l’espionnage. Cela s’est traduit par de nouvelles alertes en matière de confidentialité pendant la configuration de l’AirTag, la résolution des problèmes d’alerte pour les AirPods, une mise à jour de la documentation d’assistance, une localisation de précision, une alerte visuelle et sonore, un ajustement de la logique d’alerte de pistage et la modulation de la tonalité de l’AirTag. Aussi, Apple a proposé une application dédiée pour les utilisateurs Android.

Malheureusement, tout n’est pas rose dans l’actualité. Il y a eu plusieurs affaires. La dernière en date a concerné un homme qui a tué par sa petite amie qui l’espionnait avec un AirTag.