Apple a proposé aujourd’hui la bêta 2 d’iOS 16 pour les développeurs et il y a quelques nouveautés au programme. C’est l’occasion de les découvrir. Pour rappel, Apple a annoncé iOS 16 pour la première fois au début du mois lors de la keynote de la WWDC.

— Il est maintenant possible de faire une sauvegarde iCloud en 4G. Jusqu’à présent, il était seulement possible de le faire en 5G ou en Wi-Fi.

— Le processus de personnalisation de l’écran de verrouillage évolue. Il est désormais possible de supprimer les écrans de verrouillage dont vous ne voulez plus en faisant un balayage vers le haut et en appuyant sur l’icône de la corbeille.

— Des changements ont été apportés au sélecteur de fond d’écran dans l’application Réglages afin d’indiquer clairement le fond d’écran que vous modifiez.

— Lorsque vous définissez une nouvelle photo comme fond d’écran, iOS 16 vous montre que vous pouvez pincer vers l’intérieur ou l’extérieur pour ajuster le cadrage.

— Il y a deux nouvelles options de filtre pour définir les photos comme fond d’écran : deux tons et lavis.

— Le fond d’écran dynamique Astronomie a été mis à jour pour ajouter un point vert vif sur la carte indiquant votre position actuelle.

— Des améliorations ont été apportées au filtrage des SMS pour les messages.

— Le fond d’écran dynamique de la Terre est désormais disponible sur les appareils plus anciens, notamment l’iPhone XS et l’iPhone XR.

— Le lecteur vidéo natif d’iOS 16 permet désormais d’appuyer longuement et de parcourir une vidéo.

— Apple Cash présente une interface modifiée affichant le solde et des options pour les boutons d’envoi et de demande.

— L’interface de l’Apple Card dans l’application Cartes affiche désormais un récapitulatif de vos récompenses quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.