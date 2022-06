CarPlay+ pourrait bien être le nom de la nouvelle version du système d’Apple. C’est en tout cas ce que suggère Cariad, une filiale de Volkswagen spécialisée dans le logiciel.

Cariad a récemment publié une offre d’emploi dans laquelle le groupe recherche un ingénieur logiciel pour travailler sur « CarPlay+ ». Et au vu de la présentation faite, il semble bien s’agir du nouveau système d’Apple présenté au début du mois lors de la keynote. L’idée est de faire évoluer CarPlay pour occuper tous les écrans de la voiture avec de nombreuses fonctionnalités pour contrôler le véhicule, et pas seulement l’écran central pour les fonctionnalités médias et le GPS.

Reste à savoir maintenant s’il s’agira réellement du nom choisi par Apple. Il se peut que Cariad connaisse le nom et l’ait publié par erreur (sachant qu’Apple ne l’a pas encore officialisé). Ou bien Cariad a simplement choisi ce terme pour faire une distinction avec la version existante.

Selon Apple, les premières voitures qui embarqueront CarPlay+ n’arriveront pas avant la fin de 2023. Nous avons donc encore le temps avant d’avoir tous les détails à ce sujet.

Pendant ce temps, des constructeurs ont, semble-t-il, découvert la nouvelle interface en même temps que le grand public. Récemment, le PDG de Mercedes-Benz a commenté cet élément et a aussi dit être sceptique concernant une potentielle voiture Apple.