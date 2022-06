Apple aurait réussi à réserver la gravure en 3 nm auprès de son partenaire TSMC pour que les puces M2 Pro et M3 soient gravées en 3 nm, selon Digitimes. La production par TSMC devrait débuter au second semestre de 2022.

Alors qu’il était attendu que la M3 soit en 3 nm, il est plus notable que le M2 Pro pourrait l’être également, étant donné que la puce M2 standard qui a fait ses débuts avec le MacBook Pro de 13 pouces (et qui arrivera en juillet dans le nouveau MacBook Air) est créée sur la base du processus de 5 nm de TSMC. Les puces M1 et M1 Pro partagent la même gravure, là où les puces M2 et M2 Pro auraient une différence à ce niveau. La différence de performance entre la M2 Pro et la M2 pourrait être encore plus grande qu’entre la M1 Pro et la M1.

Hier, nous avons appris qu’Apple compte utiliser sa puce M2 dans au moins quatre nouveaux Mac. Le fabricant proposerait les puces M2 Pro et Max dans les futurs MacBook Pro de 14 et 16 pouces, M2 et Pro dans un prochain Mac mini, M2 Ultra et « Extreme » dans le Mac Pro à venir.

En toute logique, la puce M2 Max aura aussi une gravure en 3 nm. Il se pourrait que ce soit la même chose pour la M2 « Extreme », bien que ce ne soit pas mentionné par Digitimes.