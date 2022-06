L’équipe de l‘Industrial Design Team chez Apple vient d’accueillir un membre assez prestigieux. Peter Riering-Czekalla est en effet considéré comme l’une des pointures actuelles du design, et ce dernier vient de rejoindre Apple. La firme de Cupertino a débauché Peter Riering-Czekalla de son poste de Chief Design Officer de Molekule, une startup qui vend des purificateurs d’air. Un petit coup d’œil ci-dessous permet de comprendre aisément pourquoi Apple a jeté son dévolu sur ce profil : les purificateurs Air Pro et Air Mini semblent tout droit sortir de chez Cupertino avec leurs lignes ultra sobres et élégantes !



Le designer semble aussi avoir un goût très exacerbé pour le moindre détail, la texture des matériaux, la façon dont le design doit se fondre dans l’environnement, etc. Des exigences que n’auraient sans doute pas renié un certain Jony Ive s’il était encore SVP chez Apple… Peter Riering-Czekalla travaillera t-il sur le design du nouveau HomePod grand format que Bloomberg annonce pour 2023 ?