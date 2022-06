Apple a pris publiquement la parole concernant l’iPad et confirme que la tablette pourra toujours être un concentrateur HomeKit avec iPadOS 16, contrairement à ce que le code d’iOS 16 suggérait. Mais il y a un mais : il n’y aura pas le support de Matter, une nouvelle norme domotique liant notamment Apple, Amazon et Google.

Une porte-parole d’Apple a fait la déclaration suivante à The Verge :

iOS 16 et iPadOS 16 continueront à prendre en charge l’iPad en tant que concentrateur domestique, sans perte de fonctionnalité. Parallèlement à ces versions, l’application Maison introduira une nouvelle architecture pour une expérience encore plus efficace et fiable. Comme l’iPad ne sera pas pris en charge en tant que concentrateur domestique avec la nouvelle architecture, les utilisateurs qui utilisent l’iPad à cette fin n’ont pas besoin de mettre à jour l’architecture dans l’application Maison et peuvent continuer à profiter de toutes les fonctionnalités existantes.