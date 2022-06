La date de sortie du MacBook Air avec la puce M2 se précise un peu plus, avec Apple qui le mettrait en vente dès le 15 juillet. Les précommandes ouvriraient une semaine plus tôt, à savoir le 8 juillet, selon MacRumors.

Apple a annoncé le MacBook Air (et le MacBook Pro) avec la puce M2 au début du mois lors de la keynote d’ouverture de la WWDC. La société avait au départ évoqué une date de sortie en juillet, mais il se trouve que le MacBook Pro est finalement arrivé la semaine dernière. Pour ce qui est du modèle Air, il faudra bien attendre juillet, mais Apple ne communique pas encore un jour précis. Si la date du 15 juillet est la bonne, alors le fabricant ne devrait pas tarder à l’annoncer officiellement.

Le nouveau MacBook Air change de design par rapport au modèle précédent avec un écran un peu plus grand (13,6 pouces contre 13,3 pouces auparavant), une définition de 2 560 x 1 664 pixels, la puce M2, jusqu’à 24 Go de RAM, jusqu’à 2 To de stockage et toujours Touch ID. À l’inverse, le nouveau MacBook Pro de 13 pouces ne change pas, si ce n’est qu’il adopte la puce M2.

Le MacBook Air M2 débutera à 1 499 euros pour le modèle de base avec 8 cœurs de GPU et 256 Go de stockage. Le modèle suivant coûtera 1 849 euros avec 10 cœurs de GPU et 512 Go de stockage. Le modèle le plus cher avec 24 Go de RAM et 2 To de stockage coûtera 2 999 euros.