Le MacBook Pro avec la puce M2 est disponible depuis peu à l’achat et iFixit a pu mettre la main sur un exemplaire pour faire un démontage. Sans surprise, c’est presque un copier-coller par rapport au modèle précédent avec la puce M1.

Comme dit précédemment, presque rien ne change entre le MacBook Pro M1 et le modèle M2. On arrive même au stade où il est possible de mettre la carte mère d’un modèle sur l’autre et ça rentre sans aucun problème. Par contre, l’ordinateur ne s’allume pas s’il ne dispose pas de la carte mère d’origine, ce qui confirme une récente vidéo. Il en va de même pour le trackpad, le clavier et Touch ID.

iFixit a trouvé que presque tous les composants étaient les mêmes et n’a pu identifier aucun changement visuellement parlant. Malgré tout, certaines puces et certains petits composants ont été revus, mais la majorité des composants est identique.

Aussi, iFixit confirme que le MacBook Pro M2 de base dispose d’un seul module de 256 Go, là où le modèle M1 avait deux modules de 128 Go chacun. Le fait d’avoir deux modules aide au niveau des performances, cela explique pourquoi le SSD du MacBook Pro M2 est moins rapide. Pourquoi ce choix ? Il est possible que ce soit en lien avec la pénurie et le fait qu’Apple n’a pas été en mesure de se procurer assez de composants. Mais cela reste une théorie à ce stade, il n’y a pas de confirmation.