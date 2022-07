En 2018, Gene Daniel Levoff, alors Senior Director of Corporate Law and Corporate Secretary chez Apple, se retrouve dans le viseur de la SEC pour délit d’initié. Sans surprise, Apple licencie (presque) sur le champ l’accusé… qui reste toujours dans de sales draps 4 ans plus tard. Ce dernier a en effet brutalement décidé de changer son modèle défense et après avoir plaidé non coupable s’est décidé à reconnaitre ses tords pour 6 chefs d’accusation. En théorie, Gene Daniel Levoff risque 120 ans de prison et 30 millions d’euros d’amende, mais le « plaidé coupable » laisse comprendre qu’un arrangement d’avocats en coulisses devrait largement diminuer cette peine.

Pour rappel, Gene Daniel Levoff est soupçonné avoir commis un délit d’initié avec des actions AAPL (Apple), un délit financier particulièrement grave qui lui aurait permis d’engranger à plusieurs reprises des centaines de milliers de dollars. Ironiquement, les missions du poste de Levoff chez Apple prévoyaient (entre autres) la lutte contre les délits d’initiés.