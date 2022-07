Apple va commercialiser ce mois-ci le MacBook Air avec la puce M2 et cet ordinateur portable inquiète les fabricants de PC. Selon Digitimes, les fabricants s’attendent à ce que le modèle d’Apple ait un impact négatif sur leurs ventes.

L’un des fabricants de PC a noté que le tarif du MacBook Air M2 (qui débute à 1 499 euros en Europe) « va évincer les autres ordinateurs portables haut de gamme » qui tournent sous Windows et embarquent un processeur Intel. Dans le cas du MacBook Air, il s’agit d’une puce maison d’Apple basée sur ARM. Apple a réussi à prouver que les performances peuvent être très bonnes, tout comme il est possible d’améliorer certains points, dont l’autonomie et la consommation d’énergie.

Les fabricants d’ordinateurs portables sous Windows s’inquiètent également de l’affaiblissement du sentiment des consommateurs dû à l’inflation et au ralentissement économique.

Apple n’a pas encore donné une date de sortie précise pour le MacBook Air avec la puce M2, si ce n’est que ce sera en juillet. Mais si l’on en croit une récente fuite, les précommandes seront lancées le 8 juillet et l’achat sera possible dès le 15. Si ces dates sont les bonnes, alors Apple ne devrait pas tarder à donner des détails sur la commercialisation.