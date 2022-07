Apple prépare un nouvel étui Smart Case pour les AirPods Max si l’on se base sur un nouveau brevet obtenu par le fabricant. Le modèle existant n’est pas apprécié par tout le monde, notamment à cause du design général et du fait que le casque n’est pas totalement protégé.

Le brevet, déposé en 2017 et accordé aujourd’hui, a pour titre « Boîtes avec fermetures et fermoirs magnétiques flexibles » et comprend des illustrations montrant le nouvel étui pour les AirPods Max.

Dans son exemple d’étui pour casque, le brevet décrit un boîtier en deux parties qui s’ouvre et se ferme grâce à une paire de « bandes de jumelage » magnétiques qui courent le long de la couture, et un fermoir magnétique sur le dessus. À l’intérieur, un séparateur est présent au centre, tandis qu’on peut voir un bandeau être au-dessus du séparateur.

En soi, l’étui ressemble beaucoup à ce que d’autres marques proposent déjà avec leurs casques, comme Sony avec son WH-1000XM5. Apple choisirait donc un étui plus traditionnel.

Modèle existant

Reste à savoir maintenant si Apple va réellement proposer un tel étui. En effet, le fait d’avoir un brevet ne signifie pas obligatoirement que l’on va l’utiliser. De plus, faut-il s’attendre à une disponibilité avec les AirPods Max existants ou s’agira-t-il d’un accessoire valable avec une nouvelle génération du casque ? Pas de réponse pour le moment.