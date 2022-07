Une fuite avait déjà annoncé l’ouverture des précommandes du MacBook Air avec la puce M2 pour le 8 juillet et la commercialisation dès le 15. Cela se confirme un peu plus aujourd’hui.

Marques Browlee (MKBHD) a publié une vidéo de test du smartphone ROG Phone 6 Pro et une section montre le calendrier. Il se trouve qu’il s’agit du calendrier professionnel de Marques et on y découvre plusieurs événements, dont un briefing d’Apple pour le MacBook Air qui aura lieu le 7 juillet. Une autre date est le 14 juillet avec comme mention « MacBook Air Embargo ». On comprend donc que le célèbre YouTubeur tech ne pourra publier son test de l’ordinateur portable qu’à partir du 14 juillet.

Discovery in the latest @MKBHD video: “Apple MBA briefing” is listed on his Calendar for Thursday.

Looks like M2 MacBook Air embargo and launch is around the corner, as expected – but further confirmation is always nice to have. pic.twitter.com/z9mUVoNSf5

