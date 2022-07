Plusieurs produits Apple vont avoir le statut « produits anciens » à compter du 31 juillet, dont les premiers MacBook Pro avec Touch Bar et iPad Pro de 9,7 pouces.

C’est par le biais d’un mémo transmis aux Apple Store et centres de services agréés Apple (intercepté par MacRumors) que l’on apprend le statut « produits anciens » dès le 31 juillet pour plusieurs produits.

Le premier MacBook Pro avec la Touch Bar a vu le jour en octobre 2016. Cette fameuse Touch Bar est un petit écran qui remplace les touches de fonctions (F1, F2, etc) pour faire la même chose, mais avec une zone tactile. Il se trouve que beaucoup de personnes ne l’apprécient pas, ce qui a poussé Apple à l’abandonner… enfin presque. On la retrouve toujours sur le MacBook Pro de 13 pouces. Mais c’est bien le seul à la garder.

La nouvelle liste des produits anciens va aussi comprendre des iMac et des iPad Pro, voici les produits en question :

MacBook Pro (13 pouces, 2016, deux ports Thunderbolt)

MacBook Pro (13 pouces, 2016, quatre ports Thunderbolt)

MacBook Pro (15 pouces, 2016)

MacBook Air (13 pouces, début 2015)

MacBook (12 pouces, début 2016)

iMac (21,5 pouces, fin 2015)

iMac (27 pouces, Retina 5K, fin 2015)

iPad Pro (9,7 pouces, Wi-Fi)

iPad Pro (9,7 pouces, Wi-Fi + cellulaire)

Pour Apple, les produits anciens incluent les modèles qui ne sont plus fabriqués depuis plus de cinq ans (depuis moins de sept ans au maximum). Le groupe n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits anciens, à l’exception de quelques Mac, bornes AirPort et moniteurs.

Il y a aussi les produits obsolètes qui incluent les modèles qui ne sont plus fabriqués depuis plus de sept ans. Apple n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolètes, sans aucune exception.