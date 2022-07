L’iPhone et/ou l’iPad pliable, c’est toujours une option chez Apple même si l’on a clairement plus de « retours » et de fuites concernant les technologies AR/VR, comme si Apple avait déjà choisi quel type d’appareil succèdera à l’iPhone en tant que prochaine techno « disruptrice ». Deux brevets déposés récemment par la firme de Cupertino confirment que la possibilité d’iPhone et d’iPad pliables n’est pas tout à fait abandonnée. L’un de ces brevets dévoile le type de structure qu’imagine Apple pour garantir que les écrans pliables restent parfaitement plats une fois dépliés. L’écran serait ainsi disposé sur un double plateau mouvant qui « accompagne » l’écran lors de la fermeture de l’appareil. Le charnière est aussi renforcée afin d’accroitre la résistance de l’ensemble après des centaines voire des milliers de fermeture/ouverture.

Le second brevet décrit de façon un peu plus globale un appareil pliable de type iPhone ou iPad, mais ici, la coque elle-même semble pliable (Apple parle de composants pliables)

Il ne sert à rien de trop s’exciter sur ce type de brevets malgré tout. Les rumeurs sur un iPhone/iPad pliable sont pour ainsi dire quasi-inexistantes, et Tim Cook n’a que le mot AR à la bouche…