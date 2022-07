Cela n’a pas trainé : 2 jours à peine après la décision de la cour de justice de Bogota d’interdire la vente et l’importation d’iPhone et d’iPad 5G dans le cadre d’un procès opposant Apple à Ericsson, l’une des plus grandes chaines de distribution sud-américaine a arrêté net la vente d’iPhone 5G. Les boutiques du géant falabella. ont donc cessé de proposer à la vente les iPhone 11, iPhone 12 ainsi que les iPhone 13, et d’autres boutiques locales devraient suivre le mouvement.

falabella. a des boutiques en Colombie mais aussi au Chili et au Pérou, et assez étrangement, les ventes d’iPhone 5G dans ces deux derniers pays ont aussi été arrêtées alors même que la décision de justice concerne uniquement le territoire Colombien. En outre, les iPhone 5G ont aussi été retirés du site du revendeur, qui livre dans les trois pays sus cités.

Pour rappel, Apple a contre-attaqué le verdict de la cour de Bogota en demandant à une cour du Texas qu’Ericsson paye le manque à gagner en Colombie.