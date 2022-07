Après un premier démontage du MacBook Air M2 il y a peu, voici qu’iFixit propose le sien. Il n’y a pas de grosses surprises par rapport à la génération précédente, si ce n’est la présence d’un accéléromètre.

Le démontage du MacBook Air M2 par iFixit

Le démontage montre que le MacBook Air dispose de la puce M2, un pilote Thunderbolt 3 conçu par Apple, des puces pour le Bluetooth et le Wi-Fi, et donc ce fameux accéléromètre. Apple n’a pas publiquement officialisé sa présence et il n’y a pour l’instant pas d’information sur son utilisation.

Le modèle testé est celui avec 256 Go de stockage. Et comme l’a confirmé le premier démontage, il n’y a qu’un seul module SSD de 256 Go. Sur le modèle M1, il y a deux modules de 128 Go chacun. Ce passage à un module (qui se veut aussi d’actualité sur le MacBook Pro M2) n’est pas une très bonne nouvelle pour les utilisateurs puisque les benchmarks ont montré que c’est 50% plus lent en lecture et environ 30% plus lent en écriture par rapport au modèle M1. Pour sa part, Apple assure que la rapidité est au rendez-vous.

D’autre part, iFixit n’a pas trouvé de dissipateur thermique et le site n’est pas clair sur le mécanisme de refroidissement passif qu’Apple pourrait utiliser. « Comment ce truc se refroidit-il ? Bien sûr, il y a beaucoup de pâte thermique et de ruban graphite, et oui le M2 est efficace, mais ce bouclier est super fin, donc ça n’aide pas beaucoup, et le boîtier est plus léger que l’année dernière. Peut-être que le MacBook Air M2 est secrètement un iPad, ou peut-être qu’Apple le laisse simplement chauffer », indique iFixit.

Quant à la batterie, elle fait 52,6 Wh contre 49,9 Wh sur le modèle M1. Mais selon Apple, l’autonomie ne bouge pas (15 heures en navigation Internet, 18 heures en lecture vidéo).

Dernier point, tous les ports du MacBook Air sont modulaires et non collés, mais le SSD et la puce M2 sont soudés et ne peuvent pas être facilement mis à niveau ou remplacés.