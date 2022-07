Une vidéo propose le démontage du MacBook Air avec la puce M2, disponible depuis peu à l’achat. C’est l’occasion de voir l’intérieur de l’ordinateur portable d’Apple.

Un démontage du MacBook Air M2

Autant le design évolue à l’extérieur, autant l’intérieur du MacBook Air M2 ressemble à son prédécesseur. Le design plus plat a tout de même permis à Apple d’intégrer des batteries plus grandes. Le nouveau MacBook Air est équipé d’une batterie de 52,6 Wh, contre 49,9 Wh pour le modèle précédent selon les spécifications techniques d’Apple. Toutefois, le fabricant indique que les modèles 2020 et 2022 du MacBook Air atteignent tous deux une autonomie de 18 heures.

Le démontage est aussi l’occasion d’avoir un aperçu de la carte mère avec la puce M2. C’est aussi la confirmation qu’il y a un seul module de SSD avec le modèle ayant 256 Go de stockage. C’est le même scénario pour le MacBook Pro M2. Le SSD est environ 50% plus lent en lecture et environ 30% plus lent en écriture par rapport au modèle avec la puce M1.

Cela s’explique par un seul module de mémoire flash pour le modèle de 256 Go. En comparaison, il y a deux modules (128 Go x 2) sur le modèle M1. Les puces NAND multiples permettent des vitesses plus élevées en parallèle, ce qui joue sur les performances. Apple s’est récemment défendu sur ce point, bien que sa déclaration ne soit pas raccord avec les tests en conditions réelles :