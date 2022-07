Ce vendredi marque l’arrivée de deux nouveaux contenus sur Apple TV+, à savoir la saison 3 de la série Trying et la série Un pas à la fois (Best Foot Forward en anglais).

Trying saison 3

Après la fin dramatique de la deuxième saison, la troisième saison de Trying de huit épisodes commence avec Nikki (jouée par Esther Smith) et Jason (joué par Rafe Spall) se réveillant en tant que nouveaux parents de deux enfants qu’ils apprennent encore à connaître. Il ne leur reste plus qu’à les garder, ce qui s’avère plus difficile qu’ils ne le pensaient au départ. Jetés directement dans le grand bain parental, les relations de Nikki et Jason entre eux et avec leurs proches sont mises à l’épreuve alors qu’ils tentent désespérément de naviguer entre les hauts et les bas de la parentalité — tout en s’accrochant à leurs enfants et à leur santé mentale.

Le premier épisode de la saison 3 est disponible dès aujourd’hui.Il y a aura ensuite un nouvel épisode chaque semaine jusqu’au 9 septembre.

Un pas à la fois

Pour sa part, basée sur le livre Just Don’t Fall de l’athlète paralympique, auteur, conférencier motivateur et comédien Josh Sundquist, la série Un pas à la fois suit Josh Dubin, 12 ans, qui passe de l’école à la maison à l’école publique, impatient de vivre tout ce que le collège a à offrir. Mais en cours de route, Josh est confronté à de nouveaux défis, notamment celui de faire en sorte qu’une école entière d’enfants voit au-delà de sa prothèse et apprenne à le connaître pour ce qu’il est. Avec le soutien de ses parents et l’aide de ses meilleurs amis Kyle et Gabriella, Josh apprend, rit et grandit, impatient de revenir chaque jour pour en savoir plus.

Il y a 10 épisodes au total et tous sont disponibles dès aujourd’hui.