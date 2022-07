Netflix a ajouté un lien au niveau de son application iOS qui permet aux utilisateurs de s’abonner en passant par son site. Le service de streaming profite d’une nouvelle possibilité d’Apple offerte à certaines applications. Il y avait déjà eu un test au mois de mai et voilà que cela semble disponible un peu partout dans le monde selon les retours d’utilisateurs.

Un renvoi sur le site de Netflix pour s’abonner

En ouvrant l’application de Netflix, vous pouvez choisir « S’identifier » si vous avez déjà un compte ou sélectionner la nouvelle option avec le lien netflix.com/join. Si vous choisissez cette option, un pop-up apparaît avec la mention « Vous êtes sur le point de quitter l’application et d’accéder à un site Web. Vos transactions ne seront plus effectuées avec Apple ». On peut également lire :

Tout compte créé ou achat réalisé en dehors de cette application sera géré par le développeur « Netflix ». Votre compte App Store, vos modes de paiement enregistrés et les fonctionnalités liées, telles que la gestion de votre abonnement et les demandes de remboursement, ne seront pas disponibles. Apple n’est pas responsable de la confidentialité ni de la sécurité des transactions réalisées avec ce développeur.

Le message est donc clair : le fait de passer le site de Netflix implique que c’est le service qui gérera le paiement, le compte et tout le reste. Apple n’aura aucun contrôle ici puisque l’abonnement n’est pas pris via l’App Store et son système de paiement.

Ce système permet à Netflix d’avoir le contrôle et surtout de ne pas payer les 30% de commission à Apple pour chaque abonnement.

Il est bon de noter que tous les développeurs ne peuvent pas profiter de cette possibilité de mettre un lien renvoyant vers un site pour que les utilisateurs s’abonnent. Cela concerne ce qu’Apple appelle les applications « reader », c’est-à-dire celles qui permettent la consultation de contenu (Netflix, Spotify, etc). Aussi, il faut faire une demande à Apple pour obtenir le feu vert.