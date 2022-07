Apple et Koss ont mis fin à leur différend en trouvant un accord avant le procès d’un viol de brevets, en lien avec les AirPods. Pour rappel, Koss avait attaqué Apple en juillet 2020. Le fabricant d’iPhone a contre-attaqué en août de la même année.

Le juge Alan Albright, du tribunal fédéral du district ouest du Texas, a signé le 23 juillet l’accord conclu entre les parties — dont les termes n’ont pas été divulgués — et a annulé le procès, qui devait commencer aujourd’hui. Apple et Koss ont écrit dans une stipulation commune déposée auprès du tribunal qu’ils « ont résolu toutes les questions en litige entre eux », là encore sans donner de détails.

Il y a deux ans, Koss évoquait quatre brevets qui décrivaient des écouteurs sans fil comportant un émetteur-récepteur, permettant à l’appareil de diffuser un son à partir d’un lecteur audio numérique, d’un ordinateur ou d’un réseau sans fil. La marque audio expliquait qu’en vendant des AirPods, AirPods Pro et des produits Beats by Dre sans fil, Apple a causé un préjudice irréparable à la société en violant ses brevets, que ce soit en partie ou en totalité. En outre, un cinquième brevet concernait la configuration sans fil des appareils pour qu’ils fonctionnent sur un réseau sans fil. Ici, Koss disait qu’Apple utilisait cette technologie brevetée avec le HomePod et l’Apple Watch.

Koss a assuré qu’Apple était au courant des violations de brevets dès 2019, mais le constructeur aurait décidé de faire la sourde oreille, même après avoir été contacté par Koss directement.

Dans sa plainte de 2020, Koss réclamait qu’Apple verse trois fois le montant décidé pour les dommages et intérêts (en cas de procès et de victoire).