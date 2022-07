Un Mac Pro avec une puce M1 aurait pu et aurait même dû voir le jour, mais Apple a finalement annulé le projet selon Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg a évoqué le sujet lors d’une interview avec le YouTubeur Max Tech.

Dans l’interview, Gurman explique qu’Apple avait il y a quelques mois un Mac Pro M1 qui était prêt à être commercialisé. Mais le fabricant a préféré mettre ce modèle de côté et attendre la puce M2 Extreme pour réellement proposer de la puissance avec son ordinateur qui se destine surtout aux professionnels. La puce M2 Extreme n’existe pas encore, nous en sommes seulement à la puce M2 que l’on retrouve dans le MacBook Pro de 13 pouces et le nouveau MacBook Air. Il faut aussi s’attendre aux variantes M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra et donc M2 Extreme. Cela arriverait avant la fin de l’année.

Toujours selon le journaliste, Apple présentera le nouveau Mac Pro d’ici la fin de 2022 et commercialisera le produit au début de 2023. Le projet original était de faire une présentation à la WWDC en juin, mais les plans ont changé.

Un autre élément concerne le Mac mini. Apple prépare un nouveau modèle supportant la puce M2, mais il ne faut pas s’attendre à un nouveau design général de l’ordinateur selon Gurman. Il va donc dans le sens inverse de certaines rumeurs à ce sujet.