L’une des nouveautés de watchOS 9 est l’historique de fibrillation auriculaire (FA) et Santé Canada, un ministère qui est responsable d’aider les Canadiens à maintenir et à améliorer leur état de santé, a donné son feu vert pour l’usage de la fonctionnalité dans le pays.

Il faut savoir qu’il est nécessaire d’obtenir des autorisations pour l’utilisation de diverses fonctionnalités en rapport avec le monde de la santé. L’administration américaine Food and Drug Administration (FDA) avait déjà donné son accord pour la fonction de watchOS 9 et voilà maintenant que c’est au tour du Canada. Les Canadiens avec la bêta du système d’exploitation de l’Apple Watch ne peuvent pas encore en profiter, mais il est possible qu’Apple l’active avec la prochaine bêta. Ou bien, il faudra attendre le lancement de la version stable (normalement en septembre).

L’historique de fibrillation auriculaire permet aux personnes diagnostiquées en fibrillation auriculaire d’afficher une estimation de la fréquence à laquelle leur cœur se trouve dans ce type d’arythmie, selon Apple. La fonctionnalité est destinée aux personnes ayant 22 ans ou plus. Cette fonctionnalité pourrait s’avérer utile lorsqu’un patient reçoit un traitement d’ablation pour une fibrillation auriculaire chronique, mais que le traitement échoue à la première tentative et que le patient continue à souffrir de fibrillation auriculaire.

Qu’en est-il de la France ou des autres pays ? Apple n’a pas encore reçu le feu vert. Mais l’avantage est que la fonctionnalité pourrait bien être disponible dans plusieurs pays européens si Apple arrive à trouver un accord directement au niveau de l’Union européenne. C’est ce qui s’était passé pour l’électrocardiogramme (ECG).