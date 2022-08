Quelques modèles de l’Apple Watch Edition ne sont actuellement plus en stock. Cela intervient quelques semaines avant l’annonce et le lancement de l’Apple Watch Series 8.

La mention « Livraison : Actuellement indisponible » est présente sur le site d’Apple pour certains modèles d’Apple Watch Edition. Il est également impossible de faire un retrait dans un Apple Store. « Le retrait dans un Apple Store n’est pas disponible actuellement », indique le site.

Les différentes Apple Watch Series 8 devraient logiquement être annoncées en même temps que l’iPhone 14 en septembre. En plus des deux Apple Watch Series 8 classiques, Apple prévoit de lancer un modèle « robuste » doté d’un écran plus grand et d’un design plus durable qui serait adapté à la randonnée et aux sports extrêmes. Ce modèle robuste serait doté d’un boîtier en titane, mais on ignore s’il s’agira d’une Apple Watch Edition.

Parmi les autres fonctionnalités annoncées par les rumeurs l’Apple Watch Series 8, il y a la possibilité de détecter si vous avez de la fièvre et une puce S8 dotée des mêmes spécifications de processeur que la puce S7 de la Series 7. Ce point est fort dommage sachant que la puce de l’Apple Watch Series 7 était déjà presque identique à celle de la Series 6.