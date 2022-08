Les ventes de smartphones ont baissé de l’ordre 11% en Europe lors du deuxième trimestre de 2022. Mais certains constructeurs, comme Apple, ont malgré tout été dans le vert.

Apple a vu ses ventes d’iPhone en Europe progresser de 3%, et ce en partie grâce à l’iPhone SE 5G selon le cabinet Counterpoint Research. Le constructeur a vendu 9,6 millions d’iPhone sur le sol européen, contre 9,2 millions un an plus tôt. Sa part de marché est de 24% sur le continent, contre 21% auparavant.

Samsung a été le premier vendeur avec 13 millions de Galaxy, contre 12 millions un an plus tôt. Sa part de marché s’établit à 32%, contre 27% auparavant. Xiaomi arrive troisième avec 7 millions de ventes, ce qui représente une baisse de 39%. Cela s’expliquerait par de sérieux soucis d’apprivoisement. En revanche, le groupe a connu un certain succès en Europe de l’Est, notamment suite au retrait d’Apple et Samsung en Russie.

Le reste du top 5 comprend Oppo avec 2,1 millions de ventes de smartphones, en recul de 26% sur un an. Realme arrive derrière avec 1,3 million de ventes, en hausse de 21%. Au total, tous les constructeurs ont vendu 40,3 millions de smartphones en Europe au deuxième trimestre, contre 45 millions un an plus tôt.

« Les résultats du deuxième trimestre 2022 ont été mitigés et les comparaisons d’une année sur l’autre masquent une dynamique de marché complexe. Beaucoup de choses ont changé en Europe par rapport à l’année dernière et même au trimestre précédent, tant du point de vue de l’industrie que du point de vue macroéconomique », souligne Counterpoint Research.