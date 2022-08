Quelques détails voient le jour concernant les iPhone 14 et 14 Pro, notamment pour les capacités de stockage, les coloris, la charge et plus encore. La fuite vient de Jioriku, un leaker qui a déjà partagé de bonnes informations au sujet des produits avant l’officialisation par Apple.

L’iPhone 14 serait disponible avec les coloris suivants : vert, mauve, bleu, noir, blanc et rouge. Le rose serait remplacé par le mauve. Pour ce qui est de l’iPhone 14 Pro, Apple proposerait du vert, mauve, argent, or et graphite. Le modèle mauve remplacerait le coloris bleu alpin que l’on retrouve avec les iPhone 13 Pro.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’un iPhone 14 disponible en mauve. Le fait que l’information fasse de nouveau parler d’elle aujourd’hui suggère que les plans sont toujours les mêmes.

D’autre part, le leaker affirme que les capacités de stockage seraient identiques. Nous devrions donc toujours avoir 128, 256 et 512 Go avec les modèles non-Pro, et 128, 256 et 512 Go, ainsi qu’un modèle 1 To avec les modèles Pro.

Le reste de la fuite fait état d’un écran toujours allumé, ce qui n’est pas une surprise au vu des récentes informations à ce sujet. Apple aurait par ailleurs abandonné l’idée de proposer un iPhone 14 Pro en titane. Enfin, il n’y aurait pas d’évolution technologique au niveau de Face ID et on retrouverait le support de la charge filaire à 30 W. Il n’y aurait pas d’amélioration pour la charge sans fil.