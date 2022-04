Plusieurs nouveautés de l’iPhone 14 ont déjà fuité et les dernières en date venant de Weibo concernent deux points : un nouveau flash et un coloris. Cela devrait concerner les quatre variantes du prochain smartphone d’Apple.

iPhone 12 mauve

Le retour du mauve !

Les iPhone 14 et 14 Pro auraient donc le droit à un coloris mauve. Pour rappel, un tel coloris avait été proposé avec l’iPhone 12. Le « problème » est qu’Apple l’avait proposé en avril 2021, soit plusieurs mois après la commercialisation initiale. Plusieurs personnes avaient déjà acheté un modèle avec une autre couleur et n’ont donc pas vendu leur modèle existant pour passer sur le mauve.

Avec l’iPhone 14, le coloris mauve serait disponible dès le lancement. Il y aurait également du noir, blanc, bleu et rouge pour l’iPhone 14. Pour sa part, l’iPhone 14 Pro serait disponible en graphite, or, argent, rouge et donc mauve.

Un flash différent

Pour ce qui est du flash, il est présenté comme étant « un petit cercle dans un grand cercle ». Il n’y a cependant pas plus d’informations sur le sujet, difficile donc de savoir quel serait le gain par rapport à ce qu’Apple propose aujourd’hui avec ses iPhone 13.

Si l’on se base sur les rumeurs insistantes, Apple dévoilera en septembre quatre modèles : un iPhone 14 de 6,1 pouces, un « iPhone 14 Max » de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Exit donc le modèle mini. Les modèles Pro sont ceux qui vont connaître le plus de changement, avec notamment le retrait de l’encoche pour laisser place au combo pilule + trou et un capteur photo principal de 48 mégapixels.