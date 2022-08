Il ne faut pas s’attendre à un nouveau design avec l’Apple Watch Series 8. Si l’on en croit les informations du leaker ShrimpApplePro, la montre sera visuellement identique à la Series 7 qui a vu le jour en 2021.

Un autre élément est que l’Apple Watch Series 8 standard ne serait pas disponible avec un boîtier en titane. Pour autant, Apple ne devrait pas l’abandonner complètement puisqu’un modèle « Pro »/Extreme de la montre doit voir le jour cette année, notamment pour les personnes pratiquant des sports extrêmes. Ce modèle aurait également le droit à un écran un peu plus grand.

La fuite du jour nous apprend également qu’Apple n’aurait pas l’intention d’ajouter de nouveaux capteurs cette année. Ceux qui étaient déjà sur la Series 7 vont donc logiquement être de retour. Aussi, Apple proposerait moins de coloris avec la nouvelle gamme. On retrouverait notamment les coloris minuit, lumière stellaire et rouge (Product RED) pour les boîtiers en aluminium, et les coloris argent et graphite pour les modèles avec le boîtier en acier inoxydable. En comparaison, l’Apple Watch Series 7 existe aussi en bleu, vert, noir et or.

Si tout se passe comme prévu, l’annonce de l’Apple Watch Series 8 aura lieu en septembre, aux côtés des différents iPhone 14. Le mois prochain marquera également la disponibilité de la mise à jour watchOS 9 en version finale.