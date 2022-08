Il faudra visiblement attendre 2023 pour avoir le boîtier de charge des AirPods disposant d’un port USB-C. Selon Ming-Chi Kuo, celui pour les AirPods Pro 2 (qui doivent normalement sortir cet automne) conserverait le port Lightning.

Ce n’est pas la première fois que l’analyste rapporte que les futures versions des AirPods utiliseront l’USB-C pour la recharge. En mai, Kuo a déclaré que les écouteurs sans ainsi que les autres accessoires d’Apple passeraient à l’USB-C en même temps que l’iPhone. Cela inclut des accessoires tels que le Magic Keyboard, le Magic Trackpad et la Magic Mouse pour Mac, ainsi que l’accessoire batterie externe MagSafe pour iPhone.

Aux dernières nouvelles, l’iPhone 15 en 2023 sera le modèle qui abandonnera le port Lightning pour le port USB-C. Si l’on s’en tient au discours de Kuo, Apple commencera simultanément à faire passer tous ses produits à l’USB-C, dont les AirPods. Cela marquera, à terme, la fin du connecteur Lightning.

I predict Apple will launch USB-C-capable charging cases for all AirPods models in 2023. However, the charging case of the new AirPods Pro 2 launched in 2H22 may still support Lightning.

