Apple veut réellement avoir davantage de publicités sur l’iPhone afin de générer toujours plus d’argent. Actuellement, le fabricant génère environ 4 milliards de dollars grâce aux recherches sponsorisées sur l’App Store. Todd Teresi, le vice-président des plateformes publicitaires, veut que cela passe à deux chiffres (au moins 10 milliards donc).

Les recherches sponsorisées sur l’App Store

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple réfléchit à afficher des publicités dans de nouvelles applications. Dans Plans par exemple, certains résultats pourraient être sponsorisés par telle ou telle enseigne qui verse un certain montant afin qu’elle soit mise en avant avec les recherches des utilisateurs. Du contenu sponsorisé est également envisagé pour les applications Podcasts et Livres.

Un autre service est Apple TV+. Actuellement, le prix est de 4,99€/mois et il n’y a aucune publicité. Mais Apple pourrait s’inspirer de Disney+ et Netflix qui vont lancer des abonnements financés par la publicité. En cas de copie de Disney+, Apple pourrait garder le prix de 4,99€/mois mais imposer des publicités, et proposer un tarif plus élevé pour une offre sans réclame.

Il n’y a pas d’information sur la date de mise en place de ces potentielles publicités. Par contre, Apple a récemment annoncé que l’App Store va avoir davantage de publicités avec iOS 16. Il y en aura notamment sur la page d’accueil et sur les pages des applications.