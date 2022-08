La production de l’iPad de 10e génération est lancée et la tablette devrait faire ses débuts au mois de septembre selon Digitimes. Apple l’annoncerait donc aux côtés des iPhone 14 et de l’Apple Watch Series 8.

Le lancement devrait donc avoir lieu en septembre… si tout se passe bien. Il y a actuellement des restrictions au niveau de l’électricité pour les usines en Chine, comme l’impose le gouvernement chinois pour la région de Sichuan. C’est justement là que se trouve une usine produisant les iPad. Dans le cadre de la vague de chaleur en cours, l’électricité a été coupée pour les industriels dans 19 villes de la province jusqu’au 20 août afin de donner la priorité à l’approvisionnement en électricité résidentielle. Tous les industriels ont reçu l’ordre de suspendre toute production pendant cette période.

Hier, l’analyste Ming-Chi Kuo a indiqué que l’impact sur la production sera limité si et seulement si tout revient réellement à la normale dès le 20 août.

Concernant l’iPad de 10e génération, plusieurs informations ont déjà fuité. La tablette aurait le droit à un écran un peu plus grand (10,5 pouces au lieu de 10,2 pouces), des bordures un peu plus fines, un port USB-C à la place du port Lightning et des tranches droites au lieu d’être arrondies. Le bouton Home avec Touch ID serait toujours présent. En revanche, la prise jack 3,5 mm disparaîtrait.

Sous le capot, l’iPad aurait le droit à la puce A14, la même que l’on retrouve dans les iPhone 12 et dans l’iPad Air 4. En comparaison, l’iPad 9, qui a vu le jour en septembre 2021, dispose de la puce A13.