L’infarctus du Myocarde est l’une des principales causes de décès chez les hommes. Les accessoires de santé tels l’Apple Watch permettront-ils un jour de détecter une crise cardiaque avant même qu’elle ne survienne ? L’Apple Watch est déjà capable de déceler les signes de soucis cardiaques comme l’arythmie et la fibrillation auriculaire , et concernant l’infarctus, une équipe de chercheurs du Texas Heart Institute vient de démontrer qu’une Apple Watch pouvait tout à fait aider à la détection précoce d’un infarctus… dans une certaine mesure.

L’Apple Watch utilisée dans ces recherches est en effet reliée à un ECG conventionnel à 12 dérivations (une électrode négative placée sur la couronne numérique et d’autres électrodes au dos de l’accessoire), sans compter que la procédure dans son ensemble nécessite des équipements spécifiques ainsi qu’une formation professionnelle du personnel concerné. Plusieurs ECG sont ainsi pratiqués à différents endroits de la poitrine, un logiciel se chargeant de recouper les données afin de déterminer s’il y a lieu de s’inquiéter.

En somme, l’Apple Watch peut bel et bien servir à détecter l’infarctus du myocarde, mais bardée d’électrodes et entourée d’une équipe de professionnels. On est donc encore loin de la toquante pommé capable à elle seule d’avertir l’utilisateur qu’une crise cardiaque est imminente. Dommage…