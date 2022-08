Ces derniers jours, Apple a licencié 100 recruteurs qui étaient chargés de trouver des personnes talentueuses afin qu’elles travaillent pour le fabricant. Cela intervient au moment où l’entreprise se restructure, fait savoir Bloomberg.

Les 100 recruteurs, répartis dans les bureaux d’Apple en Californie, au Texas et à Singapour, ont été informés qu’ils étaient licenciés en raison d’un changement dans l’approche d’Apple en matière de dépenses et d’un ralentissement de l’embauche. Ces travailleurs ont été informés qu’ils recevraient leur salaire et leurs avantages sociaux pendant deux semaines supplémentaires, et qu’ils auraient la possibilité de récupérer leurs effets personnels dans leurs bureaux.

Ces recruteurs licenciés ne sont pas des employés à temps plein d’Apple, mais uniquement des contractuels qui reçoivent généralement un salaire moindre et des avantages moins intéressants que le personnel à temps plein. Le mois dernier, il a été rapporté qu’Apple allait ralentir son rythme d’embauche, ce qui a été confirmé par Tim Cook. « Nous prenons des décisions délibérées sur l’endroit où investir notre argent, mais nous continuons à embaucher, nous le faisons toutefois de manière très délibérée », avait-il indiqué.