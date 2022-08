Cela semble quasiment acquis à ce stade : Apple va augmenter ses prix avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Mais quelle sera la hausse ? Selon les dires de l’analyste Dan Ives du cabinet Wedbush Securities, ce sera certainement de 100 dollars.

L’analyste explique que l’iPhone 14 de base ne devrait pas changer d’un point de vue tarifaire. Ainsi, il coûterait 799 dollars (909 euros en Europe), comme c’est le cas actuellement avec l’iPhone 13. En revanche, il faudrait s’attendre à une hausse de 100 dollars pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Aux États-Unis, le prix de l’iPhone 13 Pro est de 999 dollars. C’est 1 099 dollars pour l’iPhone 13 Pro Max. Les successeurs respectifs coûteraient donc 1 099 dollars et 1 199 dollars.

Quelle sera la situation en Europe ? Si l’on part du principe que ce sera 100 euros en plus, alors l’iPhone 14 Pro débuterait à 1 259 euros et l’iPhone 14 Pro Max à 1 329 euros.

Un élément à prendre en compte est que les deux iPhone 14 Pro pourraient commencer avec 256 Go d’espace de stockage, contre 128 Go pour leurs prédécesseurs. Par contre, les iPhone 14 et iPhone 14 Max resteraient avec 128 Go d’espace de stockage pour les modèles de base.

En toute logique, Apple annoncera ses nouveaux smartphones en septembre à l’occasion d’une keynote. Celle-ci serait aussi l’occasion de découvrir l’Apple Watch Series 8 et peut-être bien l’iPad 10.