Malgré les petits soucis de Goldman Sachs, l’Apple Card termine en tête de la vaste enquête de satisfaction J.D. Power dans la catégorie des cartes de crédit, et ce pour la seconde année consécutive. Jennifer Bailey, VP d’Apple Pay et d’Apple Wallet (Cartes), a rapidement rebondit sur l’information : « L’amélioration de la vie de nos clients est au cœur de ce que nous faisons, c’est pourquoi nous sommes honorés qu’Apple Card et l’émetteur Goldman Sachs soient à nouveau reconnus cette année pour la satisfaction de la clientèle » a la cadre d’Apple. « Nous restons déterminés à fournir une première carte de crédit numérique qui aide les clients à mener une vie financière plus saine, et nous sommes impatients de continuer à fournir des outils financiers innovants ainsi qu’une satisfaction client « primée » à nos utilisateurs d’Apple Card. »

Ce classement J.D Power tombe à pic, soit une semaine à peine après que l’ U.S. Consumer Financial Protection Bureau ait démarré son enquête sur Goldman Sachs concernant la gestion des litiges clients. Les utilisateurs de l’Apple Card seraient plus particulièrement concernés par ces soucis de support.