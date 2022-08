Apple TV+ propose une nouvelle vidéo qui se veut être un aperçu de la saison 3 de sa série See avec Jason Mamoa dans le rôle principal. La nouvelle saison sera disponible à partir du 26 août. La bande-annonce a été récemment diffusée.

See se déroule dans un futur brutal et primitif, des centaines d’années après que l’humanité a perdu la capacité de voir. Dans la troisième saison, près d’un an s’est écoulé depuis que Baba Voss (Jason Momoa) a vaincu son frère ennemi Edo et fait ses adieux à sa famille pour vivre à distance dans la forêt. Mais lorsqu’un scientifique trivantien met au point une nouvelle forme dévastatrice d’armement visuel qui menace l’avenir de l’humanité, Baba retourne à Paya pour protéger une fois de plus sa tribu.

La saison 3 de See fera ses débuts sur Apple TV+ le 26 août prochain. Il y aura huit épisodes au total, avec un nouvel épisode chaque vendredi.

Jonathan Tropper, le showrunner et producteur exécutif de la série, a récemment fait la déclaration suivante sur cette ultime saison :