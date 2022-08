L’application Plans d’Apple sur iPhone, iPad et Mac va se mettre à afficher des publicités, et ce dès 2023 selon Mark Gurman de Bloomberg. Le groupe prépare actuellement le terrain.

Les publicités dans l’application Plans d’Apple ne seraient pas des bannières telles qu’on peut en voir sur les sites Internet et applications. Il s’agirait ici de recherches sponsorisées. Par exemple, une chaîne de fast-food pourrait payer Apple pour que son nom et l’adresse de ses restaurants soient mis en avant lorsque les utilisateurs font une recherche comme « Burgers ». D’autres applications ont un comportement similaire, comme Google Maps et Waze.

Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad connaissent déjà ce principe avec l’App Store et les résultats de recherche sponsorisés. Les développeurs peuvent avoir leurs applications mises en avant avec certains mots-clés. D’ailleurs, Apple a déjà annoncé que l’App Store va afficher davantage de publicités, avec des réclames sur la page d’accueil (qui a pour nom Aujourd’hui) et sur les pages des applications, au niveau d’une certaine section.

Il y a peu de temps, Gurman annonçait qu’Apple comptait générer toujours plus d’argent en affichant des publicités dans plusieurs applications sur iPhone. Il était notamment question de Podcasts, Apple TV+, Livres et donc Plans. Actuellement, le fabricant génère environ 4 milliards de dollars par an grâce aux recherches sponsorisées sur l’App Store. Todd Teresi, le vice-président des plateformes publicitaires, veut que cela passe à deux chiffres (au moins 10 milliards donc).