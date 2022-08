Apple annonce que son programme de réparation en libre-service intègre désormais les MacBook Air et MacBook Pro qui disposent des puces M1. Les clients qui le souhaitent pourront donc eux-mêmes réparer leur ordinateur portable grâce aux outils et composants officiels venant du fabricant.

Apple indique que le programme de réparation en libre-service pour MacBook Air et MacBook Pro proposera plus d’une douzaine de types de réparation différents pour chaque modèle, notamment pour l’écran, le boîtier supérieur, la batterie et le pavé tactile, et bien d’autres encore à l’avenir.

Un kit de location est disponible au prix de 49 dollars pour les clients qui ne souhaitent pas acheter d’outils pour une seule réparation, leur donnant ainsi accès à un kit d’outils pendant une semaine avec livraison gratuite. Les clients peuvent renvoyer les pièces remplacées à Apple pour qu’elles soient remises à neuf et recyclées, ce qui leur permet souvent d’obtenir un crédit pour leur achat de réparation.

Ce programme de réparation en libre-service a d’abord fait ses débuts pour les iPhone 12 et iPhone 13. Cela a concerné les États-Unis. Aujourd’hui, l’ajout des Mac concerne une nouvelle fois les États-Unis. Mais Apple assure que l’Europe y aura le droit dès cette année, sans pour autant donner une date exacte ni la liste des pays qui pourront en profiter.