De nouveaux coloris vont être disponibles avec l’iPhone 14 Pro, avec notamment une nouvelle variante pour le modèle bleu et un modèle violet. Il y avait déjà eu des rumeurs pour le coloris violet, mais pas pour la nouvelle variante du bleu.

Des iPhone 14 Pro factices émergent du côté de l’Asie pour dévoiler les différents coloris, dont bleu et violet. Apple a déjà proposé une variante mauve pour ses iPhone 12 et iPhone 12 mini, avec des retours positifs des clients à ce sujet. Il y a également le même coloris pour l’iMac M1, l’iPad mini 6 et l’iPad Air 5. Voilà maintenant qu’Apple va se pencher sur un modèle plus sombre avec le violet.

Il n’est pas clair si la finition violette est censée avoir un nouvel effet pour changer en fonction des conditions d’éclairage ou si elle utilise simplement la technique derrière le modèle bleu de l’iPhone 13 Pro, qui varie en apparence plus que les autres options de couleur. Cela est dû au fait qu’Apple a adopté un nouveau processus de production exclusivement pour le modèle bleu qui utilise « plusieurs couches de céramiques métalliques à l’échelle nanométrique appliquées sur la surface pour une finition étonnante et durable ».

Aussi, une vidéo montre un iPhone 14 Pro factice, toujours en violet. On peut parfois penser que c’est bleu selon l’angle.

Apple annoncera officiellement ses iPhone 14 le 7 septembre prochain lors d’une keynote spécifique.