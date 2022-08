Apple propose une nouvelle application iPhone et iPad sur l’App Store, il s’agit de Platoon for Artists. Elle se veut gratuite, mais ne vise pas tout le monde. Comme le nom l’indique, il va surtout intéresser les artistes.

En 2018, Apple a racheté une startup de l’industrie musicale appelée Platoon. Elle avait été cofondée par un ancien cadre d’iTunes. Quatre ans plus tard, Apple propose l’application Platoon for Artists sur l’App Store. « La gestion de votre carrière d’artiste n’a jamais été aussi facile. Platoon for Artists est votre maison pour gérer le contenu, les streams, les revenus et plus encore », indique la description.

Il se trouve que l’application n’est pas répertoriée sur l’App Store. Le simple fait de chercher son nom ne donne rien. Par contre, il est possible de la télécharger en passant par le lien direct. Apple ne dit pas si cela va rester tel quel ou si l’application sera un jour répertoriée comme toutes les autres.

Une fois que vous l’avez téléchargée et ouverte, il vous est demandé de vous connecter avec un compte Apple ou Google. Il faut toutefois être un utilisateur existant de Platoon pour le faire et si vous essayez de vous connecter sans l’être, vous serez informé que l’application est actuellement sur invitation seulement.