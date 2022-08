L’Apple Watch Pro, qui devrait être annoncée à la keynote du 7 septembre, aurait un boîtier de 47 mm selon Macotakara. De fait, elle serait plus grande que l’Apple Watch Series 7 qui existe en 41 et 45 mm.

La boîtier de 47 mm pour l’Apple Watch Pro permettrait notamment d’avoir un plus grand écran, avec celui-ci qui ferait 1,99 pouce. D’ailleurs, l’écran serait totalement plat, là où les montres existantes d’Apple ont un écran courbé sur les tranches. L’écran plat pourrait aider pour améliorer la résistance générale du produit, ce qui coïnciderait avec ce que les rumeurs précédentes ont annoncé. Cette montre Pro viserait surtout les sportifs extrêmes et ceux qui font des activités comme la randonnée.

Parmi les autres caractéristiques attendues pour l’Apple Watch Pro figurent un boîtier en titane, une autonomie plus importante, un mode faible consommation étendu, une puce S8 et plus encore.

La keynote du 7 septembre devrait être l’occasion d’avoir trois modèles d’Apple Watch au total : deux variantes de la Series 8 et donc ce modèle Pro. Cette conférence sera aussi l’occasion d’avoir le droit aux iPhone 14. Il y aura quatre modèles cette année avec deux modèles standards de 6,1 et 6,7 pouces, ainsi que deux modèles Pro avec là aussi des écrans de 6,1 et 6,7 pouces. Le modèle mini devrait disparaître de la gamme.