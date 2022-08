Il faut s’attendre à plusieurs nouveautés avec les iPhone 14 Pro et Pro Max, dont une amélioration au niveau des capteurs photos et plus exactement du module ultra grand-angle selon Ming-Chi Kuo.

L’analyste fait savoir que les iPhone 14 Pro auraient un capteur ultra grand-angle amélioré, avec des pixels passant de 1.0 µm (micromètre) à 1.4 µm. Cette augmentation permet d’améliorer la capture d’images en basse lumière. C’est donc une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Ce qui l’est moins est que les changements vont représenter des coûts en hausse (jusqu’à 70% en comparaison avec les composants actuels pour cette partie du smartphone).

Toujours selon Kuo, Sony, Minebea, VCM, Largan et LG Innotek seront chargés de fournir les composants du capteur ultra grand-angle de l’iPhone 14 Pro.

Les précédentes rumeurs ont rapporté que les iPhone 14 Pro vont avoir le droit à un nouveau capteur photo principal (grand-angle) de 48 mégapixels, contre 12 mégapixels sur le modèle existant. Il y aurait également la possibilité de filmer en 8K. La caméra frontale, quant à elle, serait dotée d’un plus grand capteur à ouverture f/1,9 avec autofocus, ce qui permettra également d’obtenir de meilleures images en cas de faible luminosité.

Ces différentes améliorations concerneront les modèles Pro. Pour les iPhone 14 et 14 Max non-Pro, il faut s’attendre à peu d’évolutions. Apple annoncera les différents smartphones lors d’une keynote le 7 septembre.