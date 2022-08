Depuis plusieurs mois maintenant, on entend parler du retrait de l’encoche sur les iPhone 14 Pro et Pro Max pour avoir à la place une pilule et un trou. Les deux éléments pour Face ID et le capteur photo frontal ont toujours été présentés comme étant séparés. Mais les deux pourraient en réalité ne faire qu’un lorsque l’écran est allumé.

MacRumors rapporte qu’Apple se chargerait d’éteindre les pixels entre la pilule et le trou pour donner l’impression qu’il s’agit d’un seul et même module sans séparation. D’autre part, Apple aurait l’intention d’étendre visuellement les zones noircies autour des découpes pour accueillir du contenu. Par exemple, le fabricant pourrait élargir légèrement la zone pour y placer des icônes d’état sur les côtés gauche et droit.

Un scénario similaire est discuté du côté des réseaux sociaux chinois, avec les fuites qui viendraient d’employés de Foxconn, à savoir le principal groupe qui assemble les iPhone.

Apple officialisera les iPhone 14 lors de sa keynote du 7 septembre. Il y aura quatre modèles : deux standards de 6,1 et 6,7 pouces, et deux modèles Pro de 6,1 et 6,7 pouces. Jusqu’à présent, il s’était dit que le modèle standard de 6,7 pouces aurait pour nom iPhone 14 Max. Mais une fuite publiée aujourd’hui suggère que ce sera iPhone 14 Plus.