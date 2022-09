L’iPod, c’est bel et bien fini chez Apple. Après le retrait des iPod de l’App Store en ligne à la fin du moi de mai 2022, c’est au tour du SAV de se « dessaisir » du baladeur numérique. Dans un mémo interne envoyé aux services de support, Apple précise en effet que la 7ème (et dernière) génération d’iPod nano, plusieurs modèles de la dernière gen d’iPod shuffle, ainsi que la cinquième génération d’iPod touch seront déclarés obsolètes à la date du 30 septembre. La firme de Cupertino réfléchirait encore à placer les iPod de cinquième gen 32 Go et 64 Go dans cette liste de vieilleries technologique. L’iPod est donc en train de sortir totalement de l’histoire actuelle d’Apple, et c’est forcément un peu triste lorsque l’on songe que le petit baladeur a été le symbole du renouveau d’Apple lors du retour de Steve Jobs à la tête de l’entreprise.

Pour rappel, lorsqu’un produit Apple est dit obsolète, cela signifie que le SAV peut encore le prendre en charge dans la seule limite des composants disponibles. S’il n’y a plus de composants, alors le SAV n’est plus tenu d’effectuer la moindre réparation sur le modèle concerné.