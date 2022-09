Acheter aujourd’hui une Apple Watch Series 7 n’est pas forcément une très bonne idée, sachant qu’Apple va annoncer mercredi prochain la Series 8 lors de la keynote où il y aura également les iPhone 14. D’ailleurs, le stock pour l’Apple Watch Series 7 est plus que léger.

De nombreux modèles sont tout simplement indisponibles à l’achat sur l’Apple Store en ligne. Certains restent malgré tout disponibles, comme quelques-unes des variantes cellulaires de la montre connectée. Ce discours est valable aussi bien pour le boîtier de 41 mm que celui de 45 mm.

Le scénario se veut similaire du côté de l’Apple Watch SE. Que ce soit pour le boîtier de 40 mm ou celui de 44 mm, le stock se veut plus que léger. Il est plus difficile de trouver un modèle en stock qu’un modèle indisponible.

Si l’on en croit les dernières rumeurs en date, la keynote du 7 septembre sera l’occasion de découvrir les iPhone 14, ainsi que l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch Series SE et une Apple Watch « Pro ». Celle-ci devrait plutôt s’orienter vers ceux qui pratiquent des sports extrêmes et certaines activités comme la randonnée. Plusieurs informations ont déjà fuité à son sujet, dont le fait que le boîtier ferait 47 mm et que l’écran serait plat.