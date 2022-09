Apple va opérer à un aménagement de l’affichage au niveau de la partie supérieure de l’écran de l’iPhone 14 Pro et cela va impliquer le retour de l’indicateur de batterie complet.

Rendu iPhone 14 Pro

Depuis l’iPhone X (et donc l’encoche), Apple n’affiche plus l’indicateur de batterie dans le coin supérieur droit de l’écran. À la surprise générale, il y a eu un changement avec la cinquième bêta d’iOS 16 qui a permis d’avoir le pourcentage au sein même de l’icône de la batterie.

Ce que iOS 16 propose sur les iPhone avec encoche

Avec l’iPhone 14 Pro, Apple irait plus loin et proposerait l’affichage classique, c’est-à-dire celui avec le pourcentage d’un côté et l’icône de la batterie à droite. Tous les iPhone sans encoche ont déjà ce format, dont les derniers iPhone SE. Concernant l’iPhone 14 Pro, il n’est pour l’instant pas précisé si le changement avec le « nouvel » indicateur de batterie sera tout le temps présent ou uniquement lorsque le téléphone sera verrouillé.

Outre l’indicateur de batterie, Apple va réorganiser d’autres éléments de la barre d’état d’iOS sur l’écran de verrouillage et le centre de notification pour les nouveaux téléphones, notamment en déplaçant l’indicateur de signal réseau vers la gauche.

Apple annoncera officiellement les iPhone 14 lors d’une keynote qui se tiendra le 7 septembre. Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de découvrir d’autres produits, dont l’Apple Watch Series 8.