Des images du nouveau boîtier de charge pour les AirPods Pro 2 ont fait leur apparition, et ce quelques jours avant la keynote d’Apple. Les montres suggèrent qu’il y aura au moins trois nouveautés : quatre trous pour les haut-parleurs, un micro et une ouverture pour la fixation d’un cordon.

Le boîtier de charge des AirPods Pro 2 devrait bénéficier du support Localiser d’Apple, permettant aux utilisateurs de suivre l’emplacement du boîtier dans l’application Localiser en cas de perte ou de vol, même lorsque les écouteurs ne sont pas placés dedans. De précédentes rumeurs ont fait état que le boîtier serait capable d’émettre un son en cas de perte, ce qui expliquerait l’ajout de trous de haut-parleurs.

L’aspect surprenant est le micro. Il est possible qu’il soit utilisé pour la fonction d’accessibilité d’Apple qui a pour nom « Écoute en temps réel » et qui peut aider une personne à entendre une conversation dans un endroit bruyant ou à l’autre bout de la pièce. Le micro pourrait capter le son et l’envoyer aux AirPods Pro que la personne porte, ce qui rendrait le son plus facile à entendre.

Dernier point, l’ouverture permettrait de mettre un cordon ou autre chose afin de transporter le boîtier de charge à un porte-clés sans avoir besoin d’un accessoire supplémentaire.

Les AirPods Pro 2, dont le boîtier de charge conserverait le port Lightning et ne basculerait pas à l’USB-C, vont normalement être annoncés au cours de ce semestre. Reste à savoir quand exactement. Apple va-t-il profiter de sa keynote du 7 septembre pour dévoiler ses nouveaux écouteurs ?